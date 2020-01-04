İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor - Son Dakika

İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor

6 saat önce

İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçan siviller, yeterli miktarda kamp olmadığı için kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor, System.String[]

İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçan siviller, yeterli miktarda kamp olmadığı için kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.


Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar sonucu sivillerin bölgeden kaçışı sürüyor. Suriye'nin İdlib'in kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyünde siviller kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Evlerini terk eden Suriyeli aileler yağmur ve zorlu hava koşullarında kendi yaptıkları kamplara sığındı. Kamp alanında su gibi temel ihtiyaç sıkıntısı nedeniyle başta çocuklar olmak üzere aileler çeşitli hastalıklara karşı da savaş veriyor.


Elverişsiz hava koşulları altında mücadele eden ailelerden yaşlı bir kadın, "Kıyafet, gıda ve ısınmak için eşyalarımız yok. Hayatta kalmak için her şeyimizi geride bıraktık. Burada da çok zorlanıyoruz" dedi.


Kaçan ve kocasıyla yaşayan yaşlı bir kadın ise "Saldırılardan kaçtık, hiçbir eşyamız yok. Eşim hasta ve yaşlı. Onu başka bir yere götürmek için 4 kişinin yardımı gerekiyor. Bu soğuk havada çadırda çok zorlanıyoruz. Ne yemek ne ateş ne sobamız var" şeklinde konuştu. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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