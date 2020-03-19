İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü - Son Dakika
Son Dakika Genel İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü - Son Dakika

İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü

6 saat önce

İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü

Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi

KAHRAMANMARAŞ - Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde roketatarlı saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın acı haberi, Elbistan'da ikamet eden ailesine verildi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından verilen şahadet haberini, Yunus Emre Mahallesindeki evinde alan anne Selamet Taş, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Demir, acılı anne Taş'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin evinin etrafı, Türk bayrakları ile donatılırken, acı haberi duyan yakınları da acılı ailenin yanına koştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, en zor görevlerim arasında dediği şehit haberi için, "Bu zor görevi, şehidimizin baba ocağında ifa etmenin hüznünü, kederini yaşadım. Ailesinin, yakınlarının ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

Babası acı haberi Antalya'da aldı

4 çocuklu ailenin en büyüğü olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın babası Muhyi Taş'ın ise Antalya'da olduğu öğrenildi. Baba Taş'ın, evladının şahadet haberini, çalışmak için gittiği Antalya'da aldığı bildirildi.

Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın, yaklaşık 2 yıl önce TSK'ya katıldığı öğrenildi. Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli olan Taş'ın, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevlendirildiği belirtildi.

İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü

Kahramanmaraş, İdlib, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:09 Kaynak: İHA

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