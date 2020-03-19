İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü - Son Dakika

İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde roketatarlı saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) acı haberi, Elbistan'da ikamet eden ailesine verildi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından verilen şahadet haberini, Yunus Emre Mahallesindeki evinde alan anne Selamet Taş, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Demir, acılı anne Taş'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin evinin etrafı, Türk bayrakları ile donatılırken, acı haberi duyan yakınları da acılı ailenin yanına koştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, en zor görevlerim arasında dediği şehit haberi için, "Bu zor görevi, şehidimizin baba ocağında ifa etmenin hüznünü, kederini yaşadım. Ailesinin, yakınlarının ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

BABASI ACI HABERİ ANTALYA'DA ALDI

4 çocuklu ailenin en büyüğü olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın babası Muhyi Taş'ın ise Antalya'da olduğu öğrenildi. Baba Taş'ın, evladının şehadet haberini, çalışmak için gittiği Antalya'da aldığı bildirildi.

Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın, yaklaşık 2 yıl önce TSK'ya katıldığı öğrenildi. Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli olan Taş'ın, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevlendirildiği belirtildi.

(İHA)

Kahramanmaraş, Elbistan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de Suriyeli bir kadın, altız doğurdu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
16:12
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı         
16:11
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı         
15:39
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:55:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'ten Kahramanmaraş'a şehit ateş düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]