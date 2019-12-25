İdlib'ten sınıra yoğun göç dalgası sürüyor - Son Dakika
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İdlib'ten sınıra yoğun göç dalgası sürüyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentine yapılan bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor.

Suriye'nin İdlib kentine yapılan bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor. Göç yolundaki İdliblilere, İHH yardım eli uzatıyor.

İdlibliler, kentin güney kırsalında süren bombardıman sebebiyle Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere doğru göç etmeye devam ediyor. Her gün binlerce İdlibli, evini terk ederek yanına alabildikleri eşyalarla güvenli noktalara göç ediyor. Göç yolunda olan İdliblilere ise İHH yardım eli uzatarak erzak desteğinde bulunuyor. İHH, göç sonrasında ise çadır, soba ve gıda desteği ile yardımlarını sürdürüyor.

Sınıra yakın bölgeye gelen bir Suriyeli, Rusya ve Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun bombardıman nedeniyle Sarakib köyünden ayrıldıklarını söyledi. Köyde kimsenin kalmadığını, 10 aile olarak göç ettiklerini ifade eden Suriyeli bir vatandaş, göç ederken kullanılan araçların dahi hedef alınarak vurulduğunu sözlerine ekledi.

Sınıra göç eden bir başka Suriyeli ise 2-3 gündür sınıra yakın bölgelerde olduklarını kaydederek, bombardımandan kaçtıklarını önce Derkuş bölgesine gittiklerini daha sonra da daha güvenli olduğu ifade edilen sınıra yakın alanlara geldiklerini dile getirdi.

Öte yandan, İdlib'in bazı noktalarında bombardımanın durdurulduğu ve İdliblilerin kenti terk etmesinin beklendiği öğrenildi.

(İHA)

İdlib'ten sınıra yoğun göç dalgası sürüyor

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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