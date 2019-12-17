İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 12 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 12 ölü, 14 yaralı - Son Dakika Dünya

İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 12 ölü, 14 yaralı

7 saat önce

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor.

İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 12 ölü, 14 yaralı, System.String[]

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor. İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylere düzenlenen hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köyleri bombalamaya devam ediyor. Bugün düzenlenen hava saldırılarında, Maar Şurin'de 2, Tel Mennis'te 2, Maar Şemşe'de 2, Deyr Şarki'de 2 ve Maasaran köyünde 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yerel medya, ölenler arasında çocukların da olduğunu duyurdu.

PAZAR GÜNÜ DÜZENLENEN HAVA SALDIRILARINDA 2 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Suriye'de İdlib'e bağlı Maar Şurin köyüne, Pazar günü rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınlamıştı.


Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
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