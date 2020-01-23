İdlib ve çevresinde hava saldırıları ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib ve çevresinde hava saldırıları ölü ve yaralılar var - Son Dakika

İdlib ve çevresinde hava saldırıları ölü ve yaralılar var

6 saat önce

İdlib ve çevresinde hava saldırıları Ölü ve yaralılar varSuriye, (DHA)- Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçakları, Suriye'de İdlib çevresindeki kasaba ve köyleri vurmaya devam ediyor.

İdlib ve çevresinde hava saldırıları Ölü ve yaralılar var

Suriye, (DHA)- Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçakları, Suriye'de İdlib çevresindeki kasaba ve köyleri vurmaya devam ediyor. Yerel medya, 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki köy ve kasabalara hava saldırıları sürüyor. Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, Arnaba köyünde ve Serakib kentinde düzenlenen hava saldırılarında 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ariha kasabasında düzenlenen hava saldırısında ise yaralılara sağlık desteği için bölgede bulunan bir ambulansın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

RUSYA 40 SURİYE ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de militanların çeşitli Suriye rejim orduusu mevzilerine eş zamanlı olarak düzenlediği saldırılarda en az 40 raskerin öldüğünü, 80 askerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırılarda yaklaşık 50 militanın öldürülğü, militanların 2 yerleşim birimini de ele geçirdiği belirtildi.

İdlib ve çevresinde hava saldırıları ölü ve yaralılar var

Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantinaya alındı
Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib ve çevresinde hava saldırıları ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]