İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü - Son Dakika
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İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü

6 saat önce

SURİYE'de Esed rejimi ve Rusya tarafından İdlib ile Hama bölgelerinde sivillere yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, ocak ayından bugüne kadar 369 kişi yaşamını yitirdi.

İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü, System.String[]

SURİYE'de Esed rejimi ve Rusya tarafından İdlib ile Hama bölgelerinde sivillere yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, ocak ayından bugüne kadar 369 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretiler, ocak ayından bu yana gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı. Buna göre, Esed rejimi ve Rusya tarafından yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda 97'si çocuk, 51'i kadın olmak üzere toplam 369 kişi yaşamını yitirdi. Suriye'de sivillere yönelik 2 bin 11 hava saldırısı düzenlendiğini paylaşan Beyaz Baretiler, 11 bin 126'dan fazla mühimmat ve mermi kullanıldığını, 605 varil bombası atıldığını kaydetti. Saldırılarda ayrıca 237'si çocuk ve 142'si kadın olmak üzere toplam 926 kişinin, ekipler tarafından enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.


Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
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