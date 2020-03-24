İdlib ve kırsalında koronavirüs önlemi - Son Dakika

İdlib ve kırsalında koronavirüs önlemi
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SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktasındaki İdlib ve kırsalındaki çadır kentlerde koronavirüse karşı önlemler alındı.
SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktasındaki İdlib ve kırsalındaki çadır kentlerde koronavirüse karşı önlemler alındı.
Suriye'de insani yardım kuruluşları, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı İdlib'de önlem alarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İdlib ile kırsalında bulunan ve sivillerin toplu halde yaşadıkları çadır kentlerindeki okullar ve camiler başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
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