İdlib ve kırsalında koronavirüs önlemi - Son Dakika
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İdlib ve kırsalında koronavirüs önlemi

6 saat önce

SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktasındaki İdlib ve kırsalındaki çadır kentlerde koronavirüse karşı önlemler alındı.

İdlib ve kırsalında koronavirüs önlemi, System.String[]

SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktasındaki İdlib ve kırsalındaki çadır kentlerde koronavirüse karşı önlemler alındı.

Suriye'de insani yardım kuruluşları, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı İdlib'de önlem alarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İdlib ile kırsalında bulunan ve sivillerin toplu halde yaşadıkları çadır kentlerindeki okullar ve camiler başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.


Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:56 Kaynak: DHA

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