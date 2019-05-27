Son Dakika Haberleri: İdlib yoğun hava saldırıları altında: 9 ölü, 28 yaralı

İdlib yoğun hava saldırıları altında: 9 ölü, 28 yaralı

4 saat önce

İDLİB(AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yaptığı hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 28 sivil yaralandı.

İdlib yoğun hava saldırıları altında: 9 ölü, 28 yaralı, System.String[]
İDLİB(AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yaptığı hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 28 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan güçler, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Ariha ilçesi ile El Habit, Marrıthırme Abidin, Sufuhen, Hazarin, Nukeyyir ve Şey Mustafa köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçaklarının Marratinnuman ilçesi ile Hazarin ve Marrıthırme köylerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 28 sivil yaralandı.
Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasında endişe ediliyor.
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.
Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.
Türkiye, Rusya ve İran, 4- 5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.
Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 223 sivilin yaşamını yitirdiğini, 590'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:52 Kaynak: AA
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