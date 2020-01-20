İdlib'in Maarbun bölgesine yerleşen Suriyeliler

Çamur içerisindeki çadırlarda kalan Suriyeliler ve çocuklar

İdlib'in Maarbun bölgesine yerleşen 60 yaşındaki Ebu Gassan ile röportaj

İdlib'in Maarbun bölgesine yerleşen 60 yaşındaki Ebu Gassan'ın kaldıkları dayanıksız çadırları göstermesi Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle evini terk eden sivillerden 60 yaşındaki İdlibli Ebu Gassan, savaş uçaklarının sığındıkları bölgede keşif yaptığını, şiddetli yağmur ve çamurun olumsuz etkilediği dayanıksız çadırlarda kaldıklarını söyledi.

İdlibli yüz binlerce sivilin, Esed ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları yüzünden evlerinden kaçarak, kurdukları derme çatma çadırlarda çaresiz bekleyişi sürüyor.

İdlib'in Maarbun bölgesine yerleşen 60 yaşındaki Ebu Gassan, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Ebu Gassan, "Şu an bulunduğumuz bölge, cephe hattından 50-60 kilometre uzaklıkta. Buna rağmen, keşif yapan savaş uçakları hala üzerimizde uçuyor. Peşimizi bırakmıyor." dedi.

İlçeden ayrılırken evdeki eşyalarını yanlarına alamadıklarını söyleyen Ebu Gassan, şöyle devam etti:

"Evi terk ederken, üzerimizde bir keşif uçağı durmadan geziniyordu. Kısa bir süre sonra 200 metre uzaklıktaki bir noktayı bombaladı. Herkes bir anda etraftaki zeytinliklere kaçtı. Her yanımızı vurdular. Yola düştüğümüzde gözlemevinden saldırı uyarısı geldi. Bize dikkatli olmamızı anons ettiler. Araçtaki kadınlar perişan haldeydi. 500 metre yakınımıza hava saldırısı oldu. Çok şükür ki; o gün de öyle kurtulduk."

"Çadırlar, yaşamak için uygun değil"

Ebu Gassan, barınmak için ev ve kışlık çadır bulamadıklarını belirterek, "Piknik çadırlarında kalıyoruz. Yağmur ve çamurun esiri olduk." diye konuştu.

Çadırların kış şartlarına dayanıksız olduğunun altını çizen Ebu Gassan, şunları anlattı:

"Bölgeye kar yağsa veya kuvvetli bir rüzgar esse, çadırlar yırtılıp gidecek. Rüzgar az esse bile çadırın direği düşmesin diye tutmaya çalışıyoruz. Hatta sobalar bile bu çadırlar için güvenilir değil. Soba borusu için delik açsak çadır yırtılacak."