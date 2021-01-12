İdlibli aileler, çürüyen çadırlarını yamayarak yağmur ve soğuktan korunmaya çalışıyor - Son Dakika

İdlibli aileler, çürüyen çadırlarını yamayarak yağmur ve soğuktan korunmaya çalışıyor

12.01.2021 13:00
İdlibli aileler, çürüyen çadırlarını yamayarak yağmur ve soğuktan korunmaya çalışıyor, System.String[]

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak kamplara sığınan İdlibli aileler, kış şartlarından zarar gören çadırlarını iğne iplikle onararak soğuk ve yağmurla mücadele ediyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak kamplara sığınan İdlibli aileler, kış şartlarından zarar gören çadırlarını iğne iplikle onararak soğuk ve yağmurla mücadele ediyor.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin 10 yıldır süren saldırılarıyla milyonlarca aile yerinden edildi. Yanlarına birkaç parça eşya alarak nispeten güvenli gördükleri Türkiye sınırına sığınan siviller burada yaşam mücadelesi veriyor.

Başlarını sokacak çadır dahi bulamayan siviller, battaniye, hasır, eski kıyafet parçalarını dikerek kendilerine çadır yapıyor. Son derece dayanıksız olan çadırlar çetin kış şartlarında soğuk ve yağmura karşı dayanıksız hale geliyor.

Aileleriyle İdlib'deki kamplara sığınan kadınlar ellerine aldıkları iğne, iplik ve çeşitli malzemelerle zarar gören çadırlarına yama yapıyor.

Serakib ilçesinden göç eden 8 çocuk annesi Ayşe Um Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, battaniyeleriler ve minderlerden yaptıkları çadırlarda yaşadıklarını, geceleri çok üşüdüklerini söyledi.

Um Ahmet, "Çadır, battaniye, gıda gibi ürünler çok pahalı. Yağmur yağdığında çadırlarımız su altında kalıyor. Yağmurdan korunmak için çadırlarımızın yırtılan yerlerini battaniye veya minderlerle yamıyoruz." dedi.

Battaniyeleri satın aldıklarını bazen de komşulardan temin ettiklerini dil getiren Um Ahmet, "Dondurucu soğuktan muzdaribiz. İhtiyacımızı karşılayacak paramız yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sağanak yağışlarda eşyalarımız sular altında kalıyor." şeklinde konuştu.

Halime Muhammed de "Çadırlarımız eski. Yağmurluklarımız çürümüş. İğne iplikle çadırlarımıza yama yapıp yağmurdan ve soğuktan korunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Muhammed, çadırlarda yaşayan aileler için battaniye, yağmurluk ve odun yardımı çağrısında bulundu.

Çadırların briket evler gibi olmadığını belirten Muhammed, burada tüm zorluklara rağmen hayatlarını süründürdüklerini ve yardımseverlerin desteğini beklediklerini belirtti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlibli aileler, çürüyen çadırlarını yamayarak yağmur ve soğuktan korunmaya çalışıyor - Son Dakika


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