İdlibli ailelere çadır ve barınma desteği - Son Dakika

Suriye'nin İdlib ilinin güneyi ve Halep'in batısına düzenlenen hava saldırılarından evlerini terk etmek zorunda kalan 287 aileye barınma desteğinde bulunuldu.



Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib kentine yönelik düzenlediği bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göçü devam ediyor.



Rusya, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına kasım ayının başından bu yana yerinden edilen İdliblilerin sayısı 600 bini geçti.



Halep'in kuzeyi ve İdlib kentinin güney kırsalına yönelik rejim ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller, Türkiye'nin kontrolünde bulunan Azez, El Bab, Afrin ve Cerablus'a göç ediyor.



İdlib'teki son durum ve yaptıkları yardımlarla ile ilgili bilgi veren Suriye İHH Babu Selam basın sorumlusu Yakup Alaca, "Son günlerde İdlib halkına yönelik artan yoğun saldırılardan dolayı, güvenli bölge Azez, Elbab, Cerablus şehir merkezlerine ve kırsalına yoğun göç devam ediyor. Gelen çoğu ailenin başlarını sokacak bir çadırları dahi olmuyor. Bundan dolayı uygun birkaç noktada ailelere çadır kurduk. Çadırlar için halı, soba, sünger yatak, kömür, gıda kolisi ve hijyen paketlerinin dağıtımını da gerçekleştiriyoruz. Çünkü çoğu ailelerin eşyaları yıkılmış binaların altında kalmış durumda."



'Çocuklar donma tehlikesi geçiriyor'



Kış ayının sert geçmesiyle çocukların donma tehlikesi geçirdiğini ifade Alaca, "Evleri yıkılan siviller için bi yandan 'Mazluma Çatı Ol' projesiyle briket evleri yapıp ailelere teslim ederken bi yandan da acil durumdan dolayı çadır kurulumlarına devam ediyoruz" dedi.



Saldırıların sürmesi halinde göçün devam edeceğini söyleyen Alaca, "Bu kış ayında bu insanların dışarıda kalmamaları için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımıza katkı veren Türkiye halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS