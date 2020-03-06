İdlibli Ali Bekir, 6 kardeşine topladığı plastik atıklarla bakıyor - Son Dakika

SURİYE'de uzun bir zamandan beri Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı, dün gece ise ateşkesin ilan edildiği İdlib kentinde, 6 kardeşine güç koşullarda bakmaya çalışan Muhammed Ali Bekir (24), çöpten topladığı plastik atıkları marketlere satıyor. Ali Bekir, çöplükte kendisi gibi plastik atık toplayan 3 kişinin hastalanarak öldüğünü söyledi.

Esad yönetiminin uzun bir zamandan beri havadan ve karadan bombaladığı, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından ateşkesin ilan edildiği İdlib'de halk, zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor. Evine ekmek götürmekte güçlük çeken ve daha önce bir işletmede ulaştırma görevlisi olarak çalışan Muhammed Ali Bekir, işe yarar materyalleri toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Annesi, babası ve 6 kardeşine bakan Ali Bekir, çöplerin arasından bulup çıkarttığı plastikleri marketlere vererek karşılığında ekmek alıyor. Kendisi gibi çöpte plastik toplayan 3 kişinin hastalanarak öldüğünü söyleyen Ali Bekir, eve ekmek götürmek için bu işi yapma mecburiyetinde olduğunu söyledi. Muhammed Ali Bekir, şunları söyledi:

"Çöplerden plastik atıkları topluyorum. Topladığım plastikleri marketlere ekmek karşılığında veriyorum. Burada iş olmadığı için aç kalmamak ve eve ekmek götürmek için bunu mecburen yapıyorum. Çöpte bunları toplarken sürekli hasta oluyorum. Burada benim gibi çöp toplayan çocuklardan 3'ü, çöplerden dolayı hastalanarak öldü. Hastalık ve ölüm riski olmasına rağmen mecburen bunu yapmak zorundayım. Çünkü başka bir iş kapısı yok şu an."

'BURADA SAVAŞ VAR, İŞ YOK'

Muhammed Ali Bekir gibi çöplerden ekmeğini kazanmaya çalışan onlarca kişi daha var. Bunlardan Yasin Samir Amke (19) de ailesine ekmek götürmek için bunu yapmaya mecbur olduğunu ifade etti. "Her gün buraya gelip çöpten işe yarar eşya bulmaya çalışıyorum" diyen Amke, "Daha çok plastik toplayıp marketlere veriyorum. Burada savaş var, iş yok. Bunu yapmak zorundayım. Aileme ekmek götürmek için mecburum" diye konuştu.