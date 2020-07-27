İdlibli ampute futbolculardan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına destek - Son Dakika

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ampute futbolcular, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını desteklemek amacıyla futbol maçı organize etti.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında uzuvlarını kaybeden ampute futbolcular, organize ettikleri maç öncesi "Ayasofya'nın yeniden Müslümanlara dönüp ibadete açıldığı için mutluyuz.", "Ayasofya'nın eski haline dönmesi gibi biz de şehirlerimize ve mescitlerimize döneceğiz." yazılı pankart açtı.

"Tek isteğimiz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde namaz kılmak"

Ummeye Ampute Futbol Takımı'nın Antrenörü Muhammed Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla büyük sevinç duyduklarını söyledi.

Şeyh, "Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı, Müslümanların zaferi demektir. Bu zafer, Türk halkına kutlu olsun. Allah bize orada namaz kılmayı nasip etsin." dedi.

Futbolcu Muhammed Osman da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Esed rejiminin 3 yıl önceki saldırısında ayağını kaybeden Osman, "Ayasofya'nın açılışı, Müslümanlar için büyük gururdur. Tek isteğimiz, Ayasofya-i Kebir Camii'sini ziyaret etmek ve orada namaz kılmak." ifadesini kullandı.

Bir diğer futbolcu Heysem El Zeer, "Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslümanlara verdiği önemi gösteriyor. Bu açılış, Müslümanların fethini simgeliyor." diye konuştu.

El Zeer, Türk yetkililerinden Ayasofya için davet beklediklerini de kaydetti.