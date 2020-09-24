İdlibli ampute gencin ürettiği protezler uzuvlarını yitirenlere derman oluyor - Son Dakika

İdlibli ampute gencin ürettiği protezler uzuvlarını yitirenlere derman oluyor

Suriye'deki iç savaşta yaralanıp sol bacağının yarısını kaybederek ampute olan 23 yaşındaki İdlibli Abdülmevla İbrahim, internet üzerinden 3 yıl boyunca protez-ortez eğitimi aldıktan sonra uzuvlarını kaybetmiş kişilere protez üreterek umut oluyor.

Suriye'deki iç savaşta yaralanıp sol bacağının yarısını kaybederek ampute olan 23 yaşındaki İdlibli Abdülmevla İbrahim, internet üzerinden 3 yıl boyunca protez-ortez eğitimi aldıktan sonra uzuvlarını kaybetmiş kişilere protez üreterek umut oluyor.

İdlibli İbrahim, 2012 yılında bir silah saldırıda yaralandığı sol bacağını kısmen kaybetti.

Ailesinin ve sevdiklerinin desteğiyle ayakta durmayı başaran İbrahim'in hayatı, bir yardım kuruluşunun kendisine protez bacak takmasıyla değişti.

Kendisi gibi engelli durumda yaşam mücadelesi verenlere destek olabilmenin yolarını aramaya koyulan İbrahim, İdlib'de 3 yıl boyunca internet üzerinden uzaktan protez-ortez eğitimi aldı.

23 yaşındaki İbrahim, öğrendiklerini uygulamak için çeşitli protez merkezlerinde çalıştı.

Bu alanda uzmanlaşan İbrahim, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yönelik bombardımanları artırmasıyla 2017'de terörden temizlenen Bab ilçesine yerleşti.

Ampute olan İbrahim, hayata küskünlüğünü kendisi gibi olanlara yardım etmekle gidermeyi başarırken, 7 yıldır tamir ettiği ve ürettiği protezlerle de yüzlerce engelli kişinin yüzünü güldürdü.

Yerleştiği Fırat Kalkanı bölgesinde proteze ihtiyaç duyan engellilere bir yandan yaşadığı zorlukları anlatarak moral veren İbrahim, bir yandan da hayata tutunmaları konusunda onlara psikolojik destek sunuyor.

Evli ve bir çocuk babası İbrahim, Bab ilçe merkezinde çalıştığı merkezde protez uzuvlar üreterek bir yandan da ailesinin geçimini sağlıyor.

"300-400 kişinin protez ihtiyacını karşıladım"

İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağının yarısını kaybettiğinde pes etmemeye karar verdiğini belirterek, "Hayatı ne olursa olsun yaşamamız lazımdı. Şu ana kadar yaklaşık 300-400 kişinin protez ihtiyacını karşıladım. Onlara kendimi anlatarak hayata tutunmalarını sağlıyorum. Benim de onlar gibi olduğumu görünce önce bir şaşırıyorlar, daha sonra da bu cesaretle çekinmeden hareket ediyorlar." dedi.

İlk başlarda uzvunun eksikliğinin kendisini yarım hissettirdiğini ifade eden Molla, "Çok şükür şu an çok daha iyiyim, hayata daha olumlu bakıyorum. Hedefim Suriye'den başka ülkelere gidip eğitimimi tamamlamak ve benim gibi olanlara umut olmak." diye konuştu.

İdlibli ampute gencin ürettiği protezler uzuvlarını yitirenlere derman oluyor

Engelli, Suriye, Protez, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:52 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlibli ampute gencin ürettiği protezler uzuvlarını yitirenlere derman oluyor - Son Dakika

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