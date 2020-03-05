İdlibli baba doğan bebeğine "Bayrakdar" ismini verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlibli baba doğan bebeğine 'Bayrakdar' ismini verdi - Son Dakika

İdlibli baba doğan bebeğine "Bayrakdar" ismini verdi

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejime karşıtı kullandığı SİHA'lar İdliblilerin umut sembolü olurken, bir İdlibli baba doğan bebeğine "Bayrakdar" ismini verdi.

İdlibli baba doğan bebeğine

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejime karşıtı kullandığı SİHA'lar İdliblilerin umut sembolü olurken, bir İdlibli baba doğan bebeğine "Bayrakdar" ismini verdi.


TSK'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejime karşıtı kullandığı SİHA'lar İdliblilerin umut sembolü oldu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar'ın ismi Suriye'de doğan bir bebeğe verildi. İdlib'in güney kırsallarında yaşayan Suriyeli İbrahim Elhac Ahmed, Bahar Kalkanı'nda büyük başarı gösteren ve rejimin saldırılarından kaçan Suriyelilerin yüzlerine sevinç yayılan SİHA'lar nedeniyle doğan bebeğine "Bayrakdar" ismini verme kararı aldığını söyledi. Suriyeli baba Ahmed yaptığı açıklamada "Rejim ve Rus uçaklarının saldırılarından hamile eşim ve çocuklarım ile birçok bölgeye kaçmak zorunda kaldık. Türk SİHA'ları, senelerdir Esad rejimi ve destekçilerin hava saldırılarına maruz kalan ve cehennemden kaçan Suriyelilerin yüzlerine sevinç yaydı. Bu yüzden doğan bebeğime "Bayrakdar" ismini vermeye karar verdim" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdliblilerin gökten gelen kurtuluş sembolü olan Türk SİHA'ları, dünyanın gündemine oturmuştu. - İDLİB

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
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