İdlibli çocukların lunapark eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlibli çocukların lunapark eğlencesi - Son Dakika

İdlibli çocukların lunapark eğlencesi

6 saat önce

Esad rejiminin saldırıları nedeniyle uzun süredir korku dolu günler yaşayan İdlibli çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.

İdlibli çocukların lunapark eğlencesi, System.String[]

Esad rejiminin saldırıları nedeniyle uzun süredir korku dolu günler yaşayan İdlibli çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.


Esad rejiminin, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırıları nedeniyle büyükler ve çocuklar uzun zamandır korku içerisinde yaşıyor. İdlib ve çevresi içinde ateşkese varılmasının ardından İdlibli çocuklar güvenli bir şekilde sokağa çıkmaya ve lunaparkta oynamaya başladı. Anne ve babalar çocuklarının yaşananlardan daha fazla etkilenmemesi ve psikolojisinin düzelmesi için çocukları parka götürüyor. Park sayesinde İdlibli çocuklar gülerek ve eğlenerek nefes alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler her şeye rağmen çocuklar parka götürmeye özen gösteriyor. İdlib kırsalında hayatta kalma mücadelesi veren aileler, Suriye'de kötüleşen durumda en çok masum olanlar çocuklar olduğunu ifade ediyor. - İDLİB

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
22:57 57'nci Alay korteji, Malkara'ya ulaştı
22:56 Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
22:55 Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı
22:52 Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı
22:52 Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Vincent Biruta ile telefonda görüştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlibli çocukların lunapark eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]