İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız "çadır okulu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız 'çadır okulu' - Son Dakika

İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız "çadır okulu"

6 saat önce

ERDAL TÜRKOĞLU/MEHMET KEMAL FİRİK - İdlib kırsalına göç eden çocukların eğitimden uzak kalmasını istemeyen gönüllü öğretmenler, 12 metrekarelik bir çadırı okula dönüştürdü.

ERDAL TÜRKOĞLU/MEHMET KEMAL FİRİK - İdlib kırsalına göç eden çocukların eğitimden uzak kalmasını istemeyen gönüllü öğretmenler, 12 metrekarelik bir çadırı okula dönüştürdü.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib bölgesine yönelik saldırıları, okul yaşlarındaki çocukların eğitimlerini de yarım bıraktı.

Kampların her türlü olumsuzluğa rağmen okumak isteyen çocukların bu çağrısına, bölgedeki eğitim gönüllüleri karşılık vermeye çalışıyor.

Geçtiğimiz ay kurulan ve 200'e yakın ailenin kaldığı Harbanuşi kampındaki çocuklar için harekete geçen gönüllüler, kampın ortasındaki alana 12 metrekarelik çadır kurdu.

Yazı tahtası henüz olmayan, zemini çamurlu çadır sınıfa 5 sıra ve masa konabildi ve zaman kaybetmeden eğitime başlandı.

Defteri, kalemi ve kitapları olmadan sıraları dolduran öğrenciler ise haftalardır uzak kaldığı "okullarına" kavuşmanın hüzünlü mutluluğunu yaşıyor.

Çadır okulun kurucusu Ahmed Hammud, AA muhabirine, Harbanuşi Mahalle Komitesi olarak çocuklara okul yapma kararı aldıklarını belirtti.

"15 öğrencimiz var"

Şartlar ne olursa olsun çocukların eğitimine önem verdiklerini aktaran Hammud, "Bu hafta hizmete giren okula şu an 15 öğrenci düzenli devam ediyor. Okul henüz yeni, bu sayı artacak. Burada çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Arapça dili, çeşitli oyunlar öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Sosyal yaşamı öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Okulun eksiklerini gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Hammud, imkanları olduğunda okulu büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Fattuma "Okulumuz çok güzel. Çok memnunuz." ifadelerini kullanırken bugün ilk kez okula geldiğini belirten 9 yaşındaki Muhammed de yeniden okula gidebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Diğer öğrenciler de okula gitme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız çadır okulu

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
18:38 Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü - Son Dakika
18:38 Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
18:37 Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Son Dakika
18:37 Tekirdağ'da yanan tarihi konak, yeniden inşa edilecek - Son Dakika
18:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız "çadır okulu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]