İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı - Son Dakika

İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili fırtına, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan yüzlerce ailenin çadırlarının yıkılmasına yol açtı.

İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı, System.String[]

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili fırtına, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan yüzlerce ailenin çadırlarının yıkılmasına yol açtı.

Şiddetli fırtına, dün gece Hatay ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan İdlib'in kuzey bölgelerinde etkili oldu.

İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların sığındığı kamplardaki yüzlerce çadır, fırtınadan dolayı kullanılamaz hale geldi.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Düveyle köyü fırtınadan etkilenen bölgelerin başında gelirken, burada yıkılan 40 çadırdaki yaklaşık 500 kişi zor anlar yaşıyor.

Düveyle Çadır Kenti müdürü Muhammed Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece yağmurla karışık fırtınaya maruz kaldık. Yaklaşık 40 çadır, içinde yaşayanların üstüne yıkıldı. Çadırlar şu anda tamamen kullanılamaz halde. Yaklaşık 40 çadır ise kısmi hasar gördü." dedi.

Yardım kuruluşları ve hayırseverlere çağrıda bulunan Hammud, kampın kötü durumda olduğunu ve çadırların acilen değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Düveyle Çadır Kenti, Esed rejimi ve Rus hava uçaklarının saldırılarına maruz kalan Serakib, Maarratünuman ve Cebel Zaviye bölgelerinde göçe maruz kalmış insanları barındırıyor.

"Çadırların çoğu yıkıldı"

Kamp sakinlerinden İbrahim el-Muhammed de "Biz Cebel Zaviye bölgesinden göçerek bu çadır kente yerleştik. Öğle vakitlerinde, gece fırtınanın geleceği haberini aldık ve çadırları taşlarla sabitlemeye çalıştık. Gece saat 2 civarında fırtına koptu ve çadırların çoğu yıkıldı. Bizim çadırımız da yıkıldı. Ailemi kardeşimin çadırına bıraktım. Şimdi 20 kişi aynı çadırda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çadırların çoğunun fırtınaya dayanamadığının altını çizen İbrahim, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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