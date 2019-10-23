Son Dakika Haberleri: İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi
Son Dakika Güncel İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi

İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi

1 saat önce

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, doğuştan görme engelli olan ya da iç savaş nedeniyle görme yetisini kaybedenlerin saman ve bambudan yaptıkları el sanatı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, doğuştan görme engelli olan ya da iç savaş nedeniyle görme yetisini kaybedenlerin saman ve bambudan yaptıkları el sanatı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Görme engelliler, el emekleriyle uzun uğraşlar sonucu yaptıkları sepet, tabak, sürahi, tepsi gibi ürünleri izlenime sundu.

Doğuştan görme engelli öğretmen İbrahim Debil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te görme engelli okulunda eğitimini aldığı sanatını, İdlib'de diğer engellilere öğrettiğini söyledi.

Debil, "Halk ayaklanmalarından sonra İdlib'e taşındım. Daha sonra bir merkez açıp, kimsenin desteği olmadan benim gibi görme engeli bulunan 8 arkadaşa saman ve bambu ağacından el sanatı yapmayı öğrettim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yerel sivil toplum kuruluşu Şafak Yardım Merkezi'nin desteğiyle bir sergi düzenlediklerini anlatan Debil, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımız iki ay sürdü, şu an sergiliyoruz. Görme engellinin üretici bir birey olduğuna, bir sanat icra edebildiğine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Ben, öğrencilere temelleri öğrettim, onlar da kendilerini geliştirdi. Engelliler, satranç, golbol, bilgisayar ve samanla malzeme yapma sanatına kadar birçok meslekte çalışabilir."

İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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