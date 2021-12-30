İdlibli öğrenciler, zorlu kış aylarında eğitimlerine çadırda devam ediyor - Son Dakika

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Killi köyündeki Sukkari Kampı'na aileleriyle birlikte sığınan çocuklar, eğitimlerini çetin kış şartlarında çadırda almaya çalışıyor.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yüzlerce okul zarar görerek eğitim veremez hale geldi.

Bölgede eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütülse de öğrenim çağındaki on binlerce çocuk ya okula gidemiyor ya da elverişsiz ortamlarda okul hayatına devam ediyor.