İdlibli sivillerden "Avrupa'ya duyarlılık" çağrısı - Son Dakika
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İdlibli sivillerden "Avrupa'ya duyarlılık" çağrısı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib ilinde gösteri düzenleyen halk, Avrupa ülkelerinin saldırıların durması için Rusya ve Beşşar Esed rejimine karşı harekete geçmesini talep etti.

Suriye'nin İdlib ilinde gösteri düzenleyen halk, Avrupa ülkelerinin saldırıların durması için Rusya ve Beşşar Esed rejimine karşı harekete geçmesini talep etti. ?? Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Harem ilçesinde bir çadır kentte toplanan İdlibli siviller, Rusya ve Beşşar Esed rejimi ile İran'ın saldırılarını protesto etti.

"İdlib'den Berlin'e" sloganı atan göstericiler, basın dağıttıkları yazılı açıklamada, ardı arkası kesilmeyen saldırıların halkı evlerini terk etmeye mecbur bıraktığını vurguladı.

Açıklamada, Türkiye'den sınır kapılarını açması istenerek, "Ya Esed'in varil bombaları ve kimyasal silahlarıyla öleceğiz ya da topluca Avrupa'ya göç edeceğiz. Ölüm, göç, kesintisiz bombardımanlar ve asgari yaşam şartlarından mahrumiyet bize başka bir yol bırakmadı." İfadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerin Rusya ve rejime daha çok baskı yapmaları, insani krizin önüne geçmek için girişimlerde bulunmaları çağrısına yer verildi.

Rusya ve Esed rejimi ile İran komutasındaki terörist grupların İdlib'e saldırılarında bugün 11 sivil hayatını kaybetmişti. ?? TSK'nin tahkimatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana sevkiyat gerçekleştiriyor.

Bölgeye sevki gerçekleştirilen konvoylarda onlarca tank, ağır silah, personel taşıyıcı zırhlı araçlar ve mühimmatlar AA kamerasına yansımıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği ile ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1800'den fazla sivil can verdi.

İdlibli sivillerden Avrupa'ya duyarlılık çağrısı

Avrupa, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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