Son Dakika Haberleri: İdlibliler, bombardımandan kaçıyor
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İdlibliler, bombardımandan kaçıyor

39 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor.

İdlibliler, bombardımandan kaçıyor, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor. Araçlarına eşyalarını yükleyen siviller, Türkiye sınırına gidiyor.
İdlib ve Hama kentleri arasında kalan Cercenes ile Mare'de dün yoğunlaşan bombardıman, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımanı sürdürdü. İdlib'de yaşayanlar ise bombardımanından kaçmak için eşyalarını araçlarına yükledi. Siviller, Türkiye sınırına doğru giderken, İdlib yolunda araç kuyruğu oluştu.


Türkiye, İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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