Son Dakika Haberleri: İDLİBLİLER, BOMBARDIMANDAN KAÇIYOR
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İDLİBLİLER, BOMBARDIMANDAN KAÇIYOR

35 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor.

İDLİBLİLER, BOMBARDIMANDAN KAÇIYOR, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor. Araçlarına eşyalarını yükleyen siviller, Türkiye sınırına gidiyor.

İdlib ve Hama kentleri arasında kalan Cercenes ile Mare'de dün yoğunlaşan bombardıman, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımanı sürdürdü. İdlib'de yaşayanlar ise bombardımanından kaçmak için eşyalarını araçlarına yükledi. Siviller, Türkiye sınırına doğru giderken, İdlib yolunda araç kuyruğu oluştu.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
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