İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor - Son Dakika

İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor

6 saat önce

İdlib halkı, Esad'ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor.

İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor, System.String[]

İdlib halkı, Esad'ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor.

İdlib'te varılan ateşkes sonrası rejim saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılanlar, geride bıraktıkları eşyaları almak için geri dönüyor. Ateşkese rağmen sokağa çıkmaya korkan, İdlib halkı Esad rejiminin ateşkese uymayacağından endişe ediyor. Esad rejimin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişe eden İdlibli aileler, alışveriş gibi ihtiyaçlar için aileden birini görevlendiriyor. İdlib'e bağlı Zawiya Dağı bölgesinde kalan siviller, endişe etseler de Türkiye'ye teşekkür ederek, ama rejime güvenmediklerini dile getiriyorlar.

Faysal Tahsin "Ateşkes sayesinde geride bıraktığımız eşyalarımızı almaya geldik. Dikkat ediyoruz, patlama olmasından korkuyoruz" ifadesini kullandı.

Esad rejiminin daha önce de ateşkesi bozduğu gibi bu kez de ateşkese uymasından endişe etmesi nedeniyle

Sokakların boş olması dikkat çekti. İdlibli Ebu Mustafa "Ateşkese varıldığını duyduk. Evimizin halini görmek istedik. Köyümüz eski haline dönemez" dedi.

(Yamama Asaad/İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:24 İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
17:23 Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı
17:17 Meteorolojiden "hayati" destekler
17:15 "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek"
17:15 '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:29:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]