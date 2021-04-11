İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1) - Son Dakika

İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1)

11.04.2021 11:45

Atme kampından ve kampta kalanlardan görüntüler Um Hıdır ile röportaj Halit Şiyben ile röportaj İdlib sokaklarından görüntüler İç savaşın 10 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'nin İdlib ilindeki kamplarda yaşayan siviller, bir ramazana daha hayat pahalılığının pençesinde, evlerinden...

Atme kampından ve kampta kalanlardan görüntüler

Um Hıdır ile röportaj

Halit Şiyben ile röportaj

İdlib sokaklarından görüntüler İç savaşın 10 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'nin İdlib ilindeki kamplarda yaşayan siviller, bir ramazana daha hayat pahalılığının pençesinde, evlerinden uzakta giriyor.

Türkiye ve Rusya arasında Mart 2020'de imzalanan ateşkesle kısmi güven ortamında bulunan siviller, iç savaşın getirdiği işsizliğin sonucu olan maddi imkansızlıklar içinde ramazan ayını karşılıyor.

Hama'nın batı kırsalında Beşşar Esed rejiminin saldırıları yüzünden 3 yıl önce yerinden edilerek Atme kampına sığınan Um Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi durumunun kötü olması nedeniyle ramazan hazırlığı yapamadığını söyledi.

"Çocuklarım üç yıldır et yemiyor"

32 yaşındaki Um Hıdır, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Duadan başka ramazan hazırlığı yapmadık." dedi.

Omuriliklerinde sorun olduğu için eşinin çalışamadığını dile getiren Um Hıdır, "Kampta yaşıyoruz. Ramazanın ilk günü rahmet pişireceğiz. Çünkü yemek yok. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ramazana hazırlık yapmadım. Alışveriş yapacak ne durumum var ne de imkanım." şeklinde konuştu.

Um Hıdır, "En son ne zaman et yedin?" sorusuna "Göç ettiğimden bu yana eti tatmadım. Çocuklarım hasta, et yemeleri gerekiyor ama param olmadığı için alamıyorum. Çocuklarım üç yıldır et yiyemiyor. İstediklerinde et alamıyorum. Yüreğim yanıyor. Allah'ın yardımını bekliyorum." cevabını verdi.

Bir diğer yerinden edilen Halit Şiyben de bu yıl her şeyin çok daha pahalı olduğunu söyledi.

1 kilogram salatalık alacak maddi gücünün olmadığını anlatan Şıyben, "İş yok. Sadece oruç tutup Allah'a dua edeceğiz. Geçen ramazan acı geçti. Bu ramazan da acı geçecek." dedi.

Şıyben, Allah'tan duasının evine dönebilmek olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Dilerim bu ramazan evime geri dönerim. Allah bu musibeti üstümüzden kaldırır. Çocuklar bayram sevgisinden mahrum olmasın. Biz çocuklarımızın mutlu yaşamasını istiyoruz. Burada yaşam şartları hiç iyi değil. Çocuklar küçük düşüyor. Harçlık bile veremiyoruz. Kimse kimseye yardım edemiyor. Maddi durumlar kötü. Ne diyeceğimi bilmiyorum."

İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1)
İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1)
İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1)
İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1)
İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1)

Röportaj, Ramazan, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor (1) - Son Dakika


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