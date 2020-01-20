İdlibliler sınırda - Son Dakika

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İdlibliler sınırda

7 saat önce

İdlibliler yine sınıra dayandı.

İdlibliler yine sınıra dayandı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan rejim, güvenli tek bir nokta bile bırakmadı. Ağır bombardıman nedeniyle Marat el Numan, Serakib ve Eriha bölgeleri boşaltıldı. İdlib'de Esad, Rusya ve İran destekli milislerin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 400 bini aştı.Bombardıman nedeniyle AFAD ve Kızılay da sınırda önlem aldı. Türkiye'ye yakın bölgelerde çadır kentler kurulmaya başlandı.

Kasım 2019'dan bu yana yüzde 90'ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İdlib'de, 12 Ocak'ta ilan edilen ateşkese rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları devam ediyor. Son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha yerlerinden edildi.

Siviller, yerlerinden edilmek ya da vatanlarını terk etmek değil, Suriye'de güvenli bölgelerde yaşamak istiyor. Bunun için de Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yeni alanların oluşturulması planlanıyor.

(İHA)

İdlibliler sınırda

Serakib, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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