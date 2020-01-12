İdliblilere yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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İdliblilere yardım tırı gönderildi

6 saat önce

Malatya'dan İdliblilere, 400 gıda kolisi 500 battaniye 600 çift çocuk çizmesi ve kışlık elbiseden oluşan yardım tırı gönderildi.

İdliblilere yardım tırı gönderildi, System.String[]

Malatya'dan İdliblilere, 400 gıda kolisi 500 battaniye 600 çift çocuk çizmesi ve kışlık elbiseden oluşan yardım tırı gönderildi.


İyilik Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Erkuş, gönderilen yardımla ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalıp sınırlarımızdaki güvenli bölgelere gelen, maalesef barınacak yerleri olmayan, çamur içerisinde, yaşam mücadelesi veren İdlibli kardeşlerimizin dertlerine bir nebze çare olmak için on beş gün arayla ikinci gıda ve insani yardım tırımızı gönderiyoruz. Bu çalışma kapsamında Malatyalı kardeşlerimiz İdlib'ten göç etmek zorunda bırakılan İdlibliler için seferber oldu ve elhamdülillah on beş gün içinde ikinci tırımız 400 gıda kolisi 500 battaniye 600 çift çocuk çizmesi ve kışlık elbise ile bugün yola çıkıyor. Öncelikle iyilik Derneği adına mazluma ve darda kalmışa her daim elini uzatıp çare olan Malatya'mızın güzel insanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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