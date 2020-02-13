İdliblilerin barındığı çadırlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Suriye rejimi ile Rusya'nın saldırısından kaçarak Azez ve kırsalına gelen İdlibliler, eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava ve karla mücadele ediyor. Hayata tutunmaya çalışan Suriyelilerin kaldığı çadırlar havadan görüntülendi.



Savaşın ardından yoğun kış koşulları ile karşı karşıya kalan Suriyeliler, çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Yaklaşık bir haftadır dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışan yüz binlerce Suriyelinin kaldığı kamplarda, yoğun kar yağışının ardından hayat daha da zorlaştı. Suriyelilerin yaşam mücadelesini sürdürdüğü çadırlar havadan drone ile görüntülendi.



Kilis'in karşısında bulunan Azez, Elbab, Halep'teki çadır kentlerde yaşayan ve aralarında İdlib'deki savaştan kaçanların da bulunduğu yüz binlerce Suriyelinin gıda, yakacak, giyim ve ısınma gibi ihtiyaçları ise Türkiye'den gelen yardımlarla karşılanmaya çalışılıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Halep kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere kömür, mazot, soba, battaniye ve gıda gibi yardım malzemeleri dağıtıldı.



İHH Kilis basın sorumlusu Yakup Alaca, Halep'in Azez ve Elbab ilçelerinin merkezinde ve çadır kentlerde yaşayan toplam 11 bin 718 kişiye battaniye, 470 ton kömür, bin 700 aileye soba, 100 bin litre mazot yakacak ve 7 bin 300 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Suriyelilerin hem savaş hem de kış koşulları kıskacında bulunduğunu hatırlatan Alaca, "Bu sene kış çok çetin geçiyor. Çadırlarda ısınmaya çalışan ailelere elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Kar yağışının başlamasıyla kamplardaki çile daha da arttı" dedi.



Bombalardan kaçanlar donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya



Ağır kış koşullarına rağmen, rejim ve Rusya tarafından gerçekleştirilen bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller, Türkiye'nin kontrolünde bulunan Azez, El Bab, Afrin ve Cerablus'a göç ediyor. Bombalardan kaçan Suriyelilerin donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Alaca, yardımseverlere çağrıda bulundu. Alaca, "Son dönemlerde Halep'in kuzeyi ve İdlib kentinin güneyinden bu bölgeye yerleşen kişi sayısı 100 bini aştı. Bu mevsimde ailelerin dışarıda kalması durumunda donma vakaları meydana gelebilir. Bu durumla karşılaşmamak için Türkiye'deki hayırseverlerimizin gönderdikleri yardımları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz" diye konuştu. - AZEZ