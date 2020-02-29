İdliblilerin Türkiye'ye destek gösterileri sürüyor - Son Dakika
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İdliblilerin Türkiye'ye destek gösterileri sürüyor

6 saat önce

Suriye'de, son aylarda Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının odağındaki İdlib kentinde toplanan halk, Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

İdliblilerin Türkiye'ye destek gösterileri sürüyor, System.String[]

Suriye'de, son aylarda Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının odağındaki İdlib kentinde toplanan halk, Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezindeki siviller, ellerine hem Türk hem de Suriye "devrim" bayraklarını alarak bir araya geldi.

Rejim karşıtı sloganlar atan grup, Astana anlaşması ve Soçi mutabakatı gereği İdlib'de bulunan Türkiye'ye başsağlığı dileklerini yenileyerek, teşekkür etti.

Esed rejimi saflarında yer alan Rusya ve İran'ı protesto eden siviller, Türkçe ve Arapça " Çanakkale'de mezarlarımız komşu idi, İdlib'de de kanlarımız karıştı", "Türk şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Din ve kan kardeşiyiz" ve "Türk devletine ve halkına teşekkürler" yazan dövizler taşıdı.

İdlib'in çeşitli bölgelerinde dün cuma namazı sonrası bir araya gelen bölge halkı, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek destek gösterisi düzenlemişti.

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün rejim unsurlarının saldırısı sonucu 34 Türk askeri şehit düşmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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