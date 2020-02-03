İdlip'de 4 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlip'de 4 asker şehit oldu - Son Dakika

İdlip'de 4 asker şehit oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlip'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker yaralandı.

İdlip'de 4 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlip'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

ANKARA -DHA


Milli Savunma Bakanlığı, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
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