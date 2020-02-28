İdlip'de şehit düşen iki askerin naaşı Tekirdağ'a getirildi - Son Dakika
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İdlip'de şehit düşen iki askerin naaşı Tekirdağ'a getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir ve Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşları Tekirdağ'a getirildi.

İdlip'de şehit düşen iki askerin naaşı Tekirdağ'a getirildi, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir ve Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşları Tekirdağ'a getirildi.

Çorlu Askeri Havaalanı'na uçakla getirilen şehitler Bekir ve Er'in tabutları, askerlerce omuzlarda taşındı.

Daha sonra cenazeler, araçlarla Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı katıldı.

Şehit Bekir'in cenazesi yarın Ergene ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Er'in cenazesi ise Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

İdlip'de şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın cenazesinin ise sabaha karşı Tekirdağ'a getirileceği ve öğle vaktinde Büyükyoncalı Aziziye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Tekirdağ, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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