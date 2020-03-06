İdlip'den kaçan mültecileri Suriye'de tutacak proje - Son Dakika

Rejimin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yığılan mültecileri Suriye içerisinde tutmak için güvenli olan Fırat Kalkanı Bölgesi'nde briket evler yapılıyor.



İdlib'de Rejim ve Rusya'nın saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle binlerce insan Türkiye sınırına yığıldı. Türkiye ise hem bu saldırıları durdurmak hem de ateşkes için diplomatik ve askeri önlemlerini arttırırken, diğer yandan çeşitli kuruluşlarla göçmenleri güvenli bölgede tutmanın çabasını veriyor.



Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden temizlenen ve güvenli bölge haline gelen noktalara yönlendirilen mülteciler için çadırkentler kurulmaya devama ederken, pek çok yerde ise briket evler yapılmaya başlandı. Özellikle, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yapılan briket evler binlerce mülteciyi ağırlayacak.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İHH Kilis Basın Sorumlusu Yakup Alaca, briket evlerinin bölgede ilk olduğunu belirterek, bu evlerde ilk etapta 400 ailenin barınacağını söyledi. Göçün devam ettiğini belirten Alaca, özellikle İdlib'ten gelenlerin Suriye içinde kalmalarının amaçlandığını da ifade etti.



Alaca, evlerin 1 aya kadar teslim edileceğini de aktararak, amaçlarının herkesin kendi ülkelerinde kendi kültürleriyle yaşaması olduğunu vurguladı. - AZEZ