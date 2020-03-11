İdlip'e ejder sevkiyatı - Son Dakika

İdlip'e ejder sevkiyatı
6 saat önce
İdlip'e ejder sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip'te başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatına destek amacyla ejder olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcıci araclarin sevkiyati yapildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
İdlip'e ejder sevkiyatı
GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip'te başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatına destek amacyla ejder olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcıci araclarin sevkiyati yapildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip'te başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantepin İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine seyir etti. jammer destekli araçların İdlip bölgesinde konuslandirilacağı öğrenilirken, sevkiyatlarin devam etmesi bekleniyor.
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