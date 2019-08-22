Son Dakika Haberleri: İdlip'e içme suyu yardımı
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İdlip'e içme suyu yardımı

1 saat önce

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Suriye'nin İdlip kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılacak.

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Suriye'nin İdlip kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılacak.

Merkezi Kırıkhan ilçesinde bulunan HAYAD'ın lojistik merkezinde kurulan su paketleme tesisinde birer litrelik olarak hazırlanan toplam 5 bin litre su, İdlib'deki halka gönderilecek.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yerlerinden yurtlarından edilen yüz binlerce sivilin zor durumda olduğunu söyledi.

Bölgedeki su ihtiyacının karşılanması için harekete geçtiklerini belirten Vardı, "Zeytin ağaçlarının altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan sivil halka içme suyu gönderme kararı aldık. Bugünden itibaren Türk Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgede yaşayan insanlara 5 bin litre su göndereceğiz." dedi.

Vardı, Afrin bölgesindeki 2 kampa ise tankerlerle su göndermeye devam ettiklerini kaydetti.

Suriye, İdlib, İdlip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:01 Kaynak: AA
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