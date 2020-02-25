İdlip'e tank sevkiyatı - Son Dakika

İdlip'e tank sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tanklar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tanklar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.
İdlip'teki gerginliği Azaltma Bölgesi'ne destek amaçla yola çıkan ve 10 tanktan oluşan askeri konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Reyhanlı'dan Suriye'ye geçeği öğrenilirken, sevkiyatların sürmesi bekleniyor.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)
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