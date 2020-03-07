İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı - Son Dakika

İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu gazi Hamza Kısmet, baba ocağı Tokat'ta kurban kesilerek dualarla karşılandı.

İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu gazi Hamza Kısmet, baba ocağı Tokat'ta kurban kesilerek dualarla karşılandı.


Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesten önce yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında görevli Piyade Uzman Onbaşı Hamza Kısmet (23) rejim unsurlarının bombalı saldırı sonucu sol bacağına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı. Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit olduğu saldırıda 2 arkadaşı ile birlikte gazi olan Kısmet, Hatay'da yapılan tedavisinin ardından memleketi Tokat'a döndü. İl merkezine bağlı Yayladalı köyünde gazi Kısmet, köy muhtarı ve köy halkı tarafından kurban kesilerek dualarla karşılandı. Evinde istirahat eden gazi Kısmet, yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını söyledi. İdlip'te bombalı saldırı sonucu bacağından yaralandığını, komutanın yanında şehit olduğunu ifade eden Kısmet, "Gururluyum, biran önce ayağa kalkar kalmaz arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Onları yalnız bırakmayacağım. Rabbime şükür arkadaşlarımızın morali iyi. Arada böyle üzücü olaylar oluyor ama söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.


Gazinin babası Emir Kısmet de oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Oğlumun durumu iyi çok şükür. Evladımızla gurur duyduk, vatanımız için savaşıyor orada. İyileşince tekrar gideceğim diyor, Rabbim izin ederse yine gidecek inşallah" diye konuştu. - TOKAT

Suriye, İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin'e "Kafir" diyen İranlı komutan, Suriye'de öldürüldü
İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:23:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]