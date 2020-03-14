İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan için Sandıklı ilçesinde mevlit okutuldu.

İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan için Sandıklı ilçesinde mevlit okutuldu.

Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki babaevi önündeki programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Garnizon Komutanı Mehmet Yurt, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından bütün şehitler için dua edildi.

Kaymakam Tortop, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin anısını her zaman yaşattıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimiz, milletin gönlünde daima yaşayacak, şehitlerimizi her zaman milletçe şükran ve minnetle yad edeceğiz. Aziz şehitlerimizin aileleri de devletimizin bizlere emaneti olduğunu unutmamalıdır. Şehit Gökhan Orhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Sandıklı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:22 Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
18:20 İspanya'da serbest dolaşıma korona virüs sınırlaması getirildi
18:18 ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi-2
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]