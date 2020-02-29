İdlip şehidini binler uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlip şehidini binler uğurladı - Son Dakika

İdlip şehidini binler uğurladı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İdlip şehidini binler uğurladı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Samsunlu 3 yıllık asker Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu 26 yaşında şehit düştü. Şehidin naaşı gece saatlerinde askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Akabinde Şehit Tayfun Pekel'in naaşı saat 11.00 gibi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'ndeki anne evinin önüne getirilerek burada dualar okundu, helallik alındı. Şehidin naaşı okunan duaların ardından cenaze namazının kılınması için konvoy eşliğinde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye götürüldü.

Burada binlerce vatandaş cenaze namazına akın etti, gözyaşları sel oldu. Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı kalabalık bir konvoy eşliğinde Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.

Cenaze törenine akın eden vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, emniyet mensupları, belediye başkanları, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

(İHA)

Suriye, Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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