İdlip şehidinin Nurdağı'ndaki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlip şehidinin Nurdağı'ndaki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlip şehidinin Nurdağı'ndaki ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlip bölgesinde Esed rejimi tarafından gerçekeştirilen hava saldırılarında şehit edilen Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'in nuradğı ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

İdlip şehidinin Nurdağı'ndaki ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlip bölgesinde Esed rejimi tarafından gerçekeştirilen hava saldırılarında şehit edilen Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'in nuradğı ilçesindeki ailesine acı haber verildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Nurdağı ilçesi Alparslan Türkeş Mahallesi'ndeki evine ateş düştü. Şehidin baba ocağına gelen Kaymakam Eşref Akça, İlçe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Öner, tarafından şehidin babası, Mehmet Ali annesi Gülistan ve eşi Fatma Nergiz'e acı haber verildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evi ve mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.


Göreve başladıktan sonra Suriye'ye gitti


Şehidin geçin yıl Haziran ayında uzman çavuş olarak Lüleburgaz 65 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kadrosunda asker oldu. Göreve başlamasından 2 ay sonra evlenen yapan Selim Nergiz, düğün sonrasında ise görev yaptığı birlik ile Suriye'de görevlendirildi.


Diğer kardeşi de asker


3 kardeşi daha bulunan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in bir kardeşinin de kendisi gibi asker olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Seyfettin Nergiz'in de uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.


Selim Nergiz'in şehadet haberini alan yakınları ve ilçe halkı şehidin baba ocağına akın etti. - GAZİANTEP

Piyade, Suriye, Selim, İdlip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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