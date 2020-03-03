İdlip şehitleri için 5 bin kişilik helva dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta, İdlip şehitleri için 3 saatte kavrulan 5 bin kişilik helva 30 dakikada dağıtıldı.



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Tokat'ta esnafların katkıları ile helva kavruldu. Yeraltı Çarşısı üzerinde ocak kurularak dev kazanda un, şeker ve süt karışımından 5 bin kişilik helva yapıldı. Yaklaşık 3 saatte süren helva yapımını vatandaşlar dikkatle izledi. İkindi namazı sonrasında vatandaşlara helva plastik kaplara konularak ikram edildi. Vatandaşlar ise helva alabilmek için adeta bir birileri ile yarıştı.



Lokanta işletmecisi Ahmet Turan Turgut, İdlip şehitlerimiz için vatandaşlara helva ikram etmek istediğini ifade ederek, "Kandillerde kendi iş yerimde helva yaparak dağıtıyordum. Mesele büyük mesele, şehitlerimiz olduğu için büyük bir helva yapmak istedim. İzin alarak arkadaşlarımızla burada şehitlerimiz için helva yapmak istedik. Saat 13.00'de başladık, ikindi ezanı okunurken bitirdik. 5 bin kişilik helvayı esnaflarımızın desteğiyle temin ettiğimiz malzemeyle yaptık. Sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştum kimi ununu, kimi sütünü, şekerini verdi. Bizde gururla helvamızı yaparak ikram ettik" diye konuştu. - TOKAT