Son Dakika Haberleri: İdlip'te gözlem noktasına saldırı: 1 şehit
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İdlip'te gözlem noktasına saldırı: 1 şehit

12 dakika önce

İdlip'te gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

İdlip'te gözlem noktasına saldırı: 1 şehit, System.String[]
İdlip'te gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
İdlip, Güncel
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