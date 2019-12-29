İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2) - Son Dakika

İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2)

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor.

Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Suriyeli aileler saldırıların durdurulması ve kış şartları için uluslararası yardım kuruluşlarından acil yardım gelmesini talep ediyorlar.

İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2)

Beşşar Esed, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan bölgede sinirleri gerecek çıkış: Şaka yapmıyoruz, vururuz
Rus model Viktoria Odintcova, yeni paylaşımlarıyla takipçilerinin içini ısıttı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
01:29 Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu - Son Dakika
01:26 İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Son Dakika
01:26 İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika
01:26 Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
01:25 Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 01:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]