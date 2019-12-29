İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2) - Son Dakika

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İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (2)
6 saat önce
Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Suriyeli aileler saldırıların durdurulması ve kış şartları için uluslararası yardım kuruluşlarından acil yardım gelmesini talep ediyorlar.
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