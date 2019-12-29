İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1) - Son Dakika

İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1)

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor.

Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Suriyeli aileler saldırıların durdurulması ve kış şartları için uluslararası yardım kuruluşlarından acil yardım gelmesini talep ediyorlar.

İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1)

Beşşar Esed, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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