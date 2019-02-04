Son Dakika Haberleri: İdman Sahasında Doğum Günü Pastası

İdman Sahasında Doğum Günü Pastası

56 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Portekizli futbolcu Varela'nın doğum günü pastasını idman sahasında kestiSpor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu hafta da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde.

İdman Sahasında Doğum Günü Pastası, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Portekizli futbolcu Varela'nın doğum günü pastasını idman sahasında kesti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu hafta da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde.

Son oynadığı maçta Yeni Malatyaspor ile berabere kalarak puan kazanan sarı kırmızılı takım, Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına start verirken Portekizli futbolcu Silvestre Varela için sürpriz doğum günü pastası kesildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, Portekizli futbolcu Silvestre Varela'nın 2 Şubat günü 34 yaşına girmesini kutladı. İdman sahasında yaş pasta kesildi. Teknik direktör Hikmet Karaman, Varela'ya elleri ile pasta yedirdi. Ayrıca takım arkadaşları adına da hediye veren Karaman, yeni yaşında başarılar diledi.

2 Şubat 1985 doğumlu olan Silvestre Varela, sarı kırmızılı takımda 3.sezonunu geçiriyor. Bu süreçte Varela, 50 müsabakada görev aldı. 28 kez ilk 11'de oyuna başlayan Varela 3 gol attı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Varela, 6 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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