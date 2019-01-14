Son Dakika Haberleri: İdman Yurdu Spor, Zonguldak DSİ Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti

İdman Yurdu Spor, Zonguldak DSİ Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi maçında Zonguldak DSİ Voleybol Takımı ile karşılaşarak 3-0 mağlup etti.

İdman Yurdu Spor, Zonguldak DSİ Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti, System.String[]
Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi maçında Zonguldak DSİ Voleybol Takımı ile karşılaşarak 3-0 mağlup etti.

Bozüyük'te Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı sergiledikleri başarılı performans ile Zonguldak DSİ Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti. Yoğun bir seyirci desteği ile maça çıkan filenin sultanları 1. Seti 25-14, 2. Seti 25-19 ve 3. Seti de 25-14'lük skorlarla kazandı.

Yoğun bir izleyici desteği ile yapılan maçı tribünlerden Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Veli Çelik, Bozüyük belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rüştü Yıldırım ve çok sayıda voleybol sever izledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Bozüyük, Zonguldak, voleybol, Spor
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