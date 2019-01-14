İdman Yurdu Spor, Zonguldak DSİ Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti
1 saat önce
Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi maçında Zonguldak DSİ Voleybol Takımı ile karşılaşarak 3-0 mağlup etti.
Bozüyük
Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Türkiye
Bayanlar Voleybol 2. Ligi maçında Zonguldak
DSİ Voleybol Takımı ile karşılaşarak 3-0 mağlup etti.
Bozüyük'te Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı sergiledikleri başarılı performans ile Zonguldak DSİ Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti. Yoğun bir seyirci desteği ile maça çıkan filenin sultanları 1. Seti 25-14, 2. Seti 25-19 ve 3. Seti de 25-14'lük skorlarla kazandı.
Yoğun bir izleyici desteği ile yapılan maçı tribünlerden Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Veli Çelik
, Bozüyük belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rüştü Yıldırım ve çok sayıda voleybol
sever izledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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