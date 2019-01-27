Son Dakika Haberleri: İdman Yurdu, Sultan Spor Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti

İdman Yurdu, Sultan Spor Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti

30 dakika önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Liginde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Sultan Spor Bayan Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

İdman Yurdu, Sultan Spor Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti, System.String[]
Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Liginde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Sultan Spor Bayan Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı sergiledikleri başarılı performans ile Sultan Spor Voleybol Takımını set vermeden yendi. Yoğun bir seyirci desteği ile maça çıkan filenin sultanları 1. seti 25-8, 2. seti 25-9 ve 3. seti de 25-18'lik skorlarla kazandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı maçı tribünlerden izlerken kendisine Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rüştü Yıldırım ve çok sayıda voleybol sever eşlik etti. Maçın sonunda Başkan Bakıcı "Sultan Spor'u 3-0 mağlup eden Bozüyük Belediye İdman Yurdu sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Bozüyük, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak

Şanlıurfa'da Kış Aylarının Vazgeçilmez Kahvaltısı! Tirit Yemeden İşe Gitmiyorlar Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:16:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdman Yurdu, Sultan Spor Voleybol Takımını 3-0 Mağlup Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]