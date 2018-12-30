İdman Yurduspor, Kütahya Voleybol Takımını Yendi
1 saat önce
Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Kütahya Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.
Türkiye
Bayanlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Bozüyük
Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Kütahya
Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.
Bozüyük Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada sergiledikleri performans ile Kütahya Voleybol Takımını set vermeden yenen filenin sultanları lige aldıkları galibiyetlerle devam ediyor. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada, Bozüyüklü sporseverler de takıma yoğun destek verdi. Maçı tribünlerden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik
ile birlikte çok sayıda seyirci izledi.
Maçın sonunda takımın galibiyetini sosyal medya hesabından paylaşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
takımı elde ettikleri galibiyet nedeni ile tebrik ederek "Kütahya Voleybol Takımını 3-0 mağlup eden Bozüyük Belediye İ.Y. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:10 Kaynak: İHA
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