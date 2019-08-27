"İdmana giremezsin, Fulya'ya git"

A takımla ilişkisi kesilen Ricardo Quaresma, dün sabahki idmana alınmadı ve adres olarak Fulya'daki suni çim zeminli saha gösterildi.



BEŞİKTAŞ yönetiminin "Kendine takım bul" diyerek, A takımla ilişkisini kestiği Ricardo Quaresma, dün sabah yapılan idmana alınmadı. Beşiktaş İdari Menajeri Ali Naibi, Quaresma'ya idmana alınmayacağını belirterek, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne de giremeyeceğini söyledi. Naibi, Portekizli yıldıza kendisine kulüp bulana kadar Fulya'daki alt yapı tesislerinde kendisine temin edilecek bir hoca eşliğinde çalışabileceğini söyledi. Söz konusu saha suni çim zemine sahip.



GÖRÜŞME İZNİ VAR



Quaresma ise verilen karara saygı duyduğunu belirtti. Beşiktaş yönetimi, alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi önerdiği Quaresma'ya kulüplerle transfer görüşmesi yapması için de izin verdiğini bildirmişti. Q7 ise bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.