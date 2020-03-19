İdmanı iptal etti, oğluyla basketbol oynadı! Ergin Ataman... - Son Dakika
Son Dakika Spor İdmanı iptal etti, oğluyla basketbol oynadı! Ergin Ataman... - Son Dakika Spor

İdmanı iptal etti, oğluyla basketbol oynadı! Ergin Ataman...

24 dakika önce

Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra Türkiye'ye de sıçrarken, spor dünyası maçların ertelenmesi kararını beklemeye geçti.

İdmanı iptal etti, oğluyla basketbol oynadı! Ergin Ataman..., System.String[]

Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra Türkiye'ye de sıçrarken, spor dünyası maçların ertelenmesi kararını beklemeye geçti.


THY EuroLeague lideri Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti, bugün saat 15.00'te Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmanı iptal ederek, oyuncularına evden çıkmama tavsiyesi verdi.


Ergin Ataman ise antrenmanın iptal edilmesinin ardından evde oğlu Sarp Ataman ile birlikte çalıştı.


Deneyimli başantrenör oğlu ile birlikte evin bahçesinde antrenman yaparken, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) ertelemeyle ilgili haber beklediklerini dile getirdi.


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugün idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı. pic.twitter.com/AAECZNe3td


— Spor Arena (@sporarena) March 19, 2020

Koronavirüs, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:37 

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